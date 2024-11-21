Песков: Россия за полчаса до пуска ракеты «Орешник» уведомила США

«Российская сторона предупредила американцев о пуске “Орешника” по линии российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает связь с аналогичной системой США. Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», — пояснил Песков.
Представитель Пентагона на брифинге подтвердила, что США были предупреждены Россией по каналам ядерной безопасности о запуске «Орешника».
Час назад Песков говорил «РИА Новости»: «Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств». В беседе с ТАСС он сказал, что «никаких нотификаций не было» со стороны России не было.
Вечером 21 ноября президент Владимир Путин выступил со специальным заявлением, в котором рассказал об использовании баллистической ракеты «Орешник» по Южному машиностроительному заводу в Днепре. По словам главы государства, это был ответ на разрешение западных стран для армии Украины использовать поставленный дальнобойные ракеты по территории РФ.