Путин раскрыл подробности атаки по РФ дальнобойными западными ракетами ATACMS

«Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно — ответ всегда будет», — заключил Путин.