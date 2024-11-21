«Хотите пойти на риск?» На Западе высказались о новой российской ракете

«На самом деле это сигнал Западу, а не Украине: “Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. Вы действительно хотите пойти на такой риск?” — заявляет он.
Президент Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории России западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник».
По словам президента, это баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками, гарантированно преодолевает любую систему ПВО и ПРО. Скорость — два-три километра в секунду.
«Орешник», судя по опубликованным в Сети видео ночного удара, оснащен разделяющейся головной частью индивидуального наведения.
ВС России нанесли «Орешником» удар по предприятию в Днепропетровске, который стал испытанием нового оружия.
Путин отметил, что испытания прошли успешно и цель пуска достигнута — «на территории Украины в Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику и другое вооружение».
В Днепропетровске с советских времен работает ряд крупных промышленных предприятий, в числе которых, например, Днепровский машиностроительный завод и Южный машиностроительный завод.