Беспрозванных рассказал о «детском бюджете» Калининградской области

Универсальное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка выплачивается на 70 тысяч детей. На обеспечение этих выплат через Социальный фонд в 2025 году планируется направить более 12 млрд рублей, из них средства областного бюджета — около 2 млрд рублей.