Беспрозванных рассказал о «детском бюджете» Калининградской области

Универсальное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка выплачивается на 70 тысяч детей. На обеспечение этих выплат через Социальный фонд в 2025 году планируется направить более 12 млрд рублей, из них средства областного бюджета — около 2 млрд рублей.
С 2025 года выплата на содержание детей, находящихся под опекой, увеличена с 90 до 100% от прожиточного минимума. На эти цели запланировано свыше 450 млн рублей.
Всего за три года объём расходов бюджета на поддержку детей составит более 84 млрд рублей, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.