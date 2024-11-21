21 ноября Газета.Ру Политика

Путин выступил с обращением об ответе России на удары западными ракетами

Владимир Путин заявил, что в ответ на удары западным дальнобойным оружием по территории России, ВС РФ ударили на Украине новейшей ракетой средней дальности «Орешник». По словам президента, была использована баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он также заявил, что средств противодействия российским ракетам «Орешник» сейчас нет. Что это за ракета и что о ней известно, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.