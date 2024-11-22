Токаев поручил обеспечить безопасность в Казахстане из-за эскалации на Украине

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины», — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Пресс-секретарь отметил, что председатели палат парламента республики уведомлены об этих мерах, а также заверил, что ситуация в стране находится на личном контроле Токаева. «Для нашего государства главная стратегическая цель — сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка», — добавил Уали. Кроме того, он напомнил, что Казахстан неоднократно выступал за решение украинского конфликта путем переговоров.
20 ноября посольство Казахстана в Киеве призвало граждан республики рассмотреть возможность покинуть Украину или территории, приближенные к местам активных боевых действий. Также дипломаты призвали граждан Казахстана соблюдать меры безопасности.
21 ноября президент России Владимир Путин в своем выступлении сообщил, что РФ в ответ на атаки западным дальнобойным оружием по своей территории впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении. Путин отметил, что РФ в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально, и рекомендовал задуматься об этом элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.