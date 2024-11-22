Токаев поручил обеспечить безопасность в Казахстане из-за эскалации на Украине

21 ноября президент России Владимир Путин в своем выступлении сообщил, что РФ в ответ на атаки западным дальнобойным оружием по своей территории впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении. Путин отметил, что РФ в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально, и рекомендовал задуматься об этом элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.