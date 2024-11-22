Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поручил обеспечить безопасность в Казахстане из-за эскалации на Украине

АСТАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение принять срочные меры по обеспечению безопасности основных гражданских и военных объектов в республике из-за эскалации ситуации на Украине. Об этом сообщил советник — пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Источник: Соцсети

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины», — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Пресс-секретарь отметил, что председатели палат парламента республики уведомлены об этих мерах, а также заверил, что ситуация в стране находится на личном контроле Токаева. «Для нашего государства главная стратегическая цель — сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка», — добавил Уали. Кроме того, он напомнил, что Казахстан неоднократно выступал за решение украинского конфликта путем переговоров.

20 ноября посольство Казахстана в Киеве призвало граждан республики рассмотреть возможность покинуть Украину или территории, приближенные к местам активных боевых действий. Также дипломаты призвали граждан Казахстана соблюдать меры безопасности.

21 ноября президент России Владимир Путин в своем выступлении сообщил, что РФ в ответ на атаки западным дальнобойным оружием по своей территории впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении. Путин отметил, что РФ в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально, и рекомендовал задуматься об этом элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.