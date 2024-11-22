Пушков назвал действия США опасными и безответственными

В четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.
«США на всех парах мчатся к конфликту с Россией. Их действия все более опасны и безответственны. Это видит весь мир», — отметил Пушков.
По его словам, «Трамп молчит».
«Он уверен, что не унаследует от (нынешнего президента США Джо — ред.) Байдена такую ситуацию, когда станет не человеком, определяющим ход событий, а всего лишь заложником безысходной конфронтации?» — написал законодатель.
Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник» — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.