Пушков назвал действия США опасными и безответственными

Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник» — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.