КС РФ подтвердил законность отказа в демобилизации до 65 лет

В 2023 году 50-летний военнослужащий Андрей Куценко также попытался уйти со службы из-за достижения предельного возраста, пишет «Коммерсантъ». Мужчина заключил полугодовой контракт за несколько дней до начала мобилизации, вследствие которой он был автоматически продлен. Даже после достижения 50-летнего возраста мужчина не смог разорвать контракт: армейское руководство стало ссылаться на новый закон о повышении предельного срока службы до 65−70 лет. Его адвокаты настаивали на том, что контракт был заключен ранее вступления в силу нового закона, поэтому в этом случае он не может быть применен.