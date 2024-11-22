Кадыров назвал условие переговоров по Украине — выполнить все требования РФ

«Я, как и десятки тысяч воинов на передовой, давно ждал такого заявления Верховного главнокомандующего. Пора в ответ на такие вражеские удары накрыть тротилом их тыловые военные объекты, чтобы камня на камне не осталось. Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война. Пора дать мощный удар также и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в войне», — отметил Кадыров.
Глава Чечни также добавил, что невозможно использовать ракеты средней и малой дальности без участия стран-изготовителей.
«Уверен, после такого ответа сразу начнутся намеки на переговоры, но за этот стол нужно будет сесть только с одним требованием — выполнить абсолютно все условия России без обсуждения и просьб о снисхождении. Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта ее получат!» — написал глава Чечни.