Эксперт Кнутов: ракета «Орешник» способна долететь до Великобритании

«Технические характеристики и дальность такой ракеты позволяют наносить удары и по Парижу, и по Лондону. Причём не только обычными, но и ядерными зарядами. Поэтому, применение этой ракеты — это предупреждение. Если НАТО продолжит участвовать в нападениях на территорию Российской Федерации в границах до 22 февраля 2022 года, может последовать ответ», — отметил Юрий Кнутов в комментарии aif.ru.