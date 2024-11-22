Эксперт Кнутов: ракета «Орешник» способна долететь до Великобритании

Дальность новой баллистической ракеты «Орешник» позволяет поражать потенциальные цели на территории всей континентальной Европы и Великобритании. Об этом сказал в комментарии aif.ru военный эсперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Технические характеристики и дальность такой ракеты позволяют наносить удары и по Парижу, и по Лондону. Причём не только обычными, но и ядерными зарядами. Поэтому, применение этой ракеты — это предупреждение. Если НАТО продолжит участвовать в нападениях на территорию Российской Федерации в границах до 22 февраля 2022 года, может последовать ответ», — отметил Юрий Кнутов в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, дальность новой ракеты, которая может составлять 2000 километров, позволяет запускать ее из регионов, недоступных ни одному оружию из тех, что могут быть в распоряжении украинской армии.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих применять своё оружие против России.
Об этом глава государства сказал в видеообращении, в котором раскрыл подробности об ударе новой баллистической ракетой по ракетному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.