Канада обязалась исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта

«Мы выполним все предписания и постановления международных судов», — заявил премьер, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли Нетаньяху и Галант арестованы в случае приезда в Канаду. Его выступление опубликовано на сайте телеканала CBC.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.