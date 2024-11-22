Пентагон подтвердил, что Россия предупредила США о тестировании «Орешника»

В своем обращении в четверг президент России Владимир Путин сообщил о успешном испытании ракеты «Орешник». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что предупреждение о запуске было отправлено в автоматическом режиме за 30 минут до старта через российский центр по контролю ядерной безопасности.