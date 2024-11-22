Пентагон подтвердил, что Россия предупредила США о тестировании «Орешника»

Пентагон подтвердил информацию о том, что Россия уведомила Соединенные Штаты о своих планах провести тестовый запуск новой ракеты средней дальности «Орешник».
Заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх сообщила, что США были проинформированы заранее, незадолго до запуска, через каналы снижения ядерной угрозы.
В своем обращении в четверг президент России Владимир Путин сообщил о успешном испытании ракеты «Орешник». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что предупреждение о запуске было отправлено в автоматическом режиме за 30 минут до старта через российский центр по контролю ядерной безопасности.
Эксперт Юрий Кнутов отметил, что дальность новой баллистической ракеты «Орешник» позволяет поражать потенциальные цели на территории всей континентальной Европы и Великобритании.