В штабе Трампа заявили о желании политика восстановить мир во всем мире

«Американский народ вновь избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет вести за собой страну, а также восстановить мир во всем мире посредством силы», — приводит ее слова ТАСС.
Она добавила, что после того, как Трамп вернется в Белый дом, он сразу же предпримет все необходимые действия для исполнения этого.
Ранее, 14 ноября, Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что РФ будет ждать предложений на этот счет и готова их рассмотреть.
До этого, 12 ноября, экс-конгрессвумен от демократов Тулси сообщила, что цель Трампа — предотвратить третью мировую. Она отметила, что перед отправкой Вооруженных сил США в горячие точки необходимо испробовать все дипломатические меры, и это одна из причин, почему многие американцы проголосовали за Трампа.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а Харрис — 47,4%. Итоги голосования были встречены продолжительными овациями в предвыборном штабе Трампа. Сам же политик позднее назвал себя 47-м президентом США. Выступая перед сторонниками, республиканец заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.