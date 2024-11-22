В штабе Трампа заявили о желании политика восстановить мир во всем мире

До этого, 12 ноября, экс-конгрессвумен от демократов Тулси сообщила, что цель Трампа — предотвратить третью мировую. Она отметила, что перед отправкой Вооруженных сил США в горячие точки необходимо испробовать все дипломатические меры, и это одна из причин, почему многие американцы проголосовали за Трампа.