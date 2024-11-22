Пушков заявил, что США мчатся к конфликту с РФ

Соединённые Штаты «мчатся» к конфликту с Российской Федерацией, действия Вашингтона стали более опасными и безответственными, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«США на всех парах мчатся к конфликту с Россией. Их действия всё более опасны и безответственны. Это видит весь мир», — написал он в Telegram.
Глава комиссии Совфеда по информполитике отметил, что в настоящее время избранный президент США Дональд Трамп молчит.
По мнению Пушкова, республиканец может полагать, что станет «заложником» ситуации.
«Он уверен, что не унаследует от Байдена такую ситуацию, когда станет не человеком, определяющим ход событий, а всего лишь заложником безысходной конфронтации?», — говорится в публикации.
Напомним, российский лидер Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории РФ. Он заявил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник».
Путин подчеркнул, что противодействия новейшему оружию Российской Федерации не существует.