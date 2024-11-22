Кадыров: применение «Орешника» может заставить Запад думать о переговорах

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что применение новой ракеты «Орешник» может привести к тому, что Запад начнет поднимать вопросы о переговорах. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Кадыров призвал ответить на вражеские действия, нанеся удары по тыловым военным объектам противника, чтобы показать, что военные действия затрагивают в том числе и Запад.
Он также подчеркнул, что использование ракет средней и малой дальности невозможно без поддержки стран-производителей. Кадыров выразил уверенность в том, что после такого ответа могут начаться намеки на переговоры, однако на них, по его мнению, следует садиться только с требованием выполнения всех условий России без каких-либо уступок.
«Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками», — сказал он.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин сообщил о успешном испытании ракеты «Орешник». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что предупреждение о запуске было отправлено в автоматическом режиме за 30 минут до старта через российский центр по контролю ядерной безопасности.