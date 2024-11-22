Кадыров: применение «Орешника» может заставить Запад думать о переговорах

Он также подчеркнул, что использование ракет средней и малой дальности невозможно без поддержки стран-производителей. Кадыров выразил уверенность в том, что после такого ответа могут начаться намеки на переговоры, однако на них, по его мнению, следует садиться только с требованием выполнения всех условий России без каких-либо уступок.