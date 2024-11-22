AP: запуск ракеты «Орешник» — сигнал России Западу, а не Украине

«На самом деле это сигнал Западу: “Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности… Вы действительно хотите пойти на такой риск?”»— считает господин Севилл.
Вчера, 21 ноября, в обращении Владимир Путин сообщил, что Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при ударе по Южному машиностроительному заводу в Днепропетровске. По словам главы государства, это был ответ на разрешение западных стран для армии Украины использовать дальнобойные ракеты по территории РФ. Глава государства подчеркнул, что после этого конфликт приобрел элементы глобального.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия за полчаса до пуска «Орешника» уведомила об этом США по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал на английском языке в соцсети X, что удар «Орешником» «и есть то, чего хотел Запад».