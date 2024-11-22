AP: запуск ракеты «Орешник» — сигнал России Западу, а не Украине

Вчера, 21 ноября, в обращении Владимир Путин сообщил, что Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при ударе по Южному машиностроительному заводу в Днепропетровске. По словам главы государства, это был ответ на разрешение западных стран для армии Украины использовать дальнобойные ракеты по территории РФ. Глава государства подчеркнул, что после этого конфликт приобрел элементы глобального.