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NYT: пуск «Орешника» стал предупреждением для Киева и его союзников

Запуск ракеты стал «тревожным» сигналом для Запада.

Источник: Аргументы и факты

Запуск новой российской ракеты «Орешник» стал причиной значительного резонанса как в Европе, так и на Украине, сообщает издание New York Times.

В статье отмечается, что вместо ракеты из стратегического арсенала Россия выбрала ракету большей дальности, которая способна нести ядерные боеголовки. Официальные лица утверждают, что этот шаг является предупредительным жестом, призванным вселить страх в Киев и его союзников.

Издание также цитирует Тома Карако, директора проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, который охарактеризовал ракету средней дальности как «тревожную» из-за ее способности запускать несколько боеголовок. Он подчеркнул, что это затрудняет их перехват, что увеличивает угрозу для противника.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ в ответ на атаки американским и британским оружием по территории России нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.