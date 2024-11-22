NYT: пуск «Орешника» стал предупреждением для Киева и его союзников

Издание также цитирует Тома Карако, директора проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, который охарактеризовал ракету средней дальности как «тревожную» из-за ее способности запускать несколько боеголовок. Он подчеркнул, что это затрудняет их перехват, что увеличивает угрозу для противника.