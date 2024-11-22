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Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне «угрозы» удара

Следующее заседание парламента намечено на декабрь.

Источник: Аргументы и факты

Заседание Верховной рады Украины, которое должно было состояться 22 ноября, было отменено. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook*.

Он отметил, что запланированное время вопросов правительству не будет использовано, и выразил сожаление по поводу невозможности обсудить решения правительства.

Гончаренко также указал, что следующее заседание парламента намечено на декабрь. В то же время его коллега Тарас Батенко заявил, что Украине поступила информация о потенциальной угрозе ракетного удара по зданию Верховной рады в ближайшие дни.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, выразил мнение, что после краха на Украине все политики обвинят главу государства Владимира Зеленского и «будут строить из себя невиновных».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.