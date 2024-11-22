Reuters: разрешение Байдена на удары вглубь РФ связано с КНДР и победой Трампа

О том, что военные КНДР начали участвовать в боевых операциях вместе с российскими вооруженными силами, американский Госдепартамент заявил 12 ноября. До этого в ведомстве уже говорили о переброске 10 тыс. солдат из Северной Кореи в Курскую область. Заместитель представителя Пентагона Сабина Сингх 19 ноября заявила, что Минобороны США не может подтвердить эти данные.