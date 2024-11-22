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Reuters: разрешение Байдена на удары вглубь РФ связано с КНДР и победой Трампа

Президент Джо Байден отказался от возражений против запуска армией Украины американских ракет по целям в глубине территории РФ в ответ на предполагаемое участие в конфликте военных КНДР. Об этом рассказали Reuters источники, знакомые с ситуацией. По их словам, это приобрело особую актуальность после победы на выборах 5 ноября республиканца Дональда Трампа.

Источник: AP 2024

В статье отмечается, что Байден несколько месяцев сопротивлялся просьбам президента Украины Владимира Зеленского разрешить использование полученных Киевом дальнобойных ракет ATACMS, опасаясь потенциального втягивания НАТО в конфликт с Россией как ядерной державой. «Решение может помочь сделать украинскую повестку господина Байдена “трампонепробиваемой”», — приводит агентство слова одного из источников.

Дональд Трамп победил на выборах президента США 5 ноября, получив 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Политик неоднократно критиковал американскую военную помощь Украине, вызывая опасения, что после инаугурации он может приостановить поставки оружия, говорится в материале. Reuters также отметило, что разрешение на применение дальнобойного оружия США, «возможно, дали слишком поздно», чтобы изменить ход конфликта.

О том, что военные КНДР начали участвовать в боевых операциях вместе с российскими вооруженными силами, американский Госдепартамент заявил 12 ноября. До этого в ведомстве уже говорили о переброске 10 тыс. солдат из Северной Кореи в Курскую область. Заместитель представителя Пентагона Сабина Сингх 19 ноября заявила, что Минобороны США не может подтвердить эти данные.

Вчера, 21 ноября, в обращении Владимир Путин сообщил, что Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при ударе по Южному машиностроительному заводу в Днепропетровске. Он связал это с разрешением западных стран для армии Украины использовать дальнобойные ракеты по территории РФ.

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