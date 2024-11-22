Во всем мире зафиксирован высокий интерес к российской ракете «Орешник»

Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
По данным Google Trends, одними из наиболее популярных запросов на английском языке являются ракеты. При переходе на более детальную версию поискового запроса, к примеру, по статистике США или Австралии, можно увидеть ключевые слова «Орешник», «гиперзвуковое оружие», «Россия».
По состоянию на 21.00 мск 21 ноября динамика популярности запроса названия ракеты на английском языке составила 100 баллов, что указывает на наивысший уровень популярности запроса. С того момента показатель не опускается ниже 49 баллов.
Согласно данным сервиса, интерес к новейшей российской ракете проявили практически во всех уголках земного шара, в том числе в большинстве стран Европы, в США, в Африке и Южной Америке, а также в Австралии.