Решение действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена позволить Киеву наносить удары вглубь РФ связано с победой Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на источники, которые знакомы с ситуацией.
Они заявили, что победа республиканца на президентских выборах в стране «прибавила давления на администрацию» Байдена. Помимо этого, решение демократа обусловлено тем, что Трамп «глубоко скептичен» по вопросу поддержки Украины.
«Решение может помочь сделать части украинской повестки Байдена “трампонепробиваемыми”», — заявил один из источников.
Напомним, по данным American Thinker, Байден, принимая решение о применении дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории РФ, ориентировался на стремление усложнить президентство республиканца.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединённые Штаты «мчатся» к конфликту с РФ.