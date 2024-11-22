«Производит фурор»: во Франции восхитились ударом «Орешником»

«Путин производит здесь фурор. Надо сказать, что в его заявлениях гораздо больше класса и стиля чем у европейских лидеров. Я смотрю их в прямом эфире, лучше так, чем довольствоваться отфильтрованными версиями. Никаких нотаций, никакого нытья, никакого “моя система лучше других”. Я не знаю, почему у нас, европейцев, не рождается лидеров с чувством стиля. Ну, а когда это происходит, за них сразу принимается судебная система», — пишет tarte au marron.