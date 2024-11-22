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Шеремет предложил перекрасить Пентагон в «цвет дурдома»

Депутат оценил заявление представителя Пентагона о готовности к обмену ядерными ударами с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет, представляющий крымский регион и являющийся членом комитета по безопасности, ответил на недавнее заявление представителя Минобороны США Томаса Бьюкенена о готовности к обмену ядерными ударами, назвав это «сумасшествием».

«Пентагон после сумасшедшего заявления их представителя о готовности США к обмену ядерными ударами обрел статус полноценного дурдома», — цитирует Шеремета РИА Новости.

Шеремет предложил перекрасить здание Пентагона в яркий желтый цвет, который ассоциируется с психиатрическими лечебницами.

Он также отметил, что горячие головы в США должны помнить, что ядерный удар поставит на грань выживания всё человечество.

Ранее Шеремет высказал мнение, что американскому миллиардеру Илону Маску нужно собрать всех политиков США и отправить на Марс, чтобы они увидели, что может быть с планетой в результате обмена ядерных ударов.