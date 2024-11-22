В ООН обратились к России и Украине после заявлений Путина

Комментируя заявления российского президента Владимира Путина о проведенном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник», а также о том, что Москва считает себя вправе использовать оружие против военных объектов стран, разрешающих применять свое оружие против России, Дюжаррик заявил на брифинге, что «все это идет в неправильном направлении». Он также назвал «тревожным» такое развитие событий.
«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для деэскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы многократно говорили, защиту гражданских, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры. И чего мы хотим, так это прекращения этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью», — добавил представитель генсека.