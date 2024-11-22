В ООН обратились к России и Украине после заявлений Путина

«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для деэскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы многократно говорили, защиту гражданских, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры. И чего мы хотим, так это прекращения этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью», — добавил представитель генсека.