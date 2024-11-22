Дональд Трамп предложил своего адвоката Пэм Бонди на пост генпрокурора США

Накануне, 21 ноября, предыдущий выдвиженец господина Трампа — конгрессмен Мэтт Гетц — взял самоотвод, поскольку столкнулся с противодействием со стороны сенаторов-республиканцев на фоне обвинений в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.
«При Пэм Министерство юстиции вновь будет сфокусировано на своих прямых обязанностях — бороться с преступностью и делать Америку снова безопасной. Я много лет знаю Пэм. Она умна, тверда и отлично справится с работой генерального прокурора», — написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.
В настоящее время 59-летняя Пэм Бонди возглавляет юридическое подразделение поддерживаемой Дональдом Трампом организации «Институт политики “Америка прежде всего”».
Подробнее о формировании новой администрации США — в материале «Ъ» «Американцы ждут подарков от Дональда Трампа».