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Дональд Трамп предложил своего адвоката Пэм Бонди на пост генпрокурора США

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о выдвижении бывшего прокурора Флориды Пэм Бонди в качестве претендента на должность генерального прокурора США, который также возглавляет Минюст. Об этом сообщило Reuters. В 2020 году госпожа Бонди была одним из адвокатов республиканца во время судебных разбирательств, связанных с импичментом.

Источник: Reuters

Накануне, 21 ноября, предыдущий выдвиженец господина Трампа — конгрессмен Мэтт Гетц — взял самоотвод, поскольку столкнулся с противодействием со стороны сенаторов-республиканцев на фоне обвинений в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

«При Пэм Министерство юстиции вновь будет сфокусировано на своих прямых обязанностях — бороться с преступностью и делать Америку снова безопасной. Я много лет знаю Пэм. Она умна, тверда и отлично справится с работой генерального прокурора», — написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.

В настоящее время 59-летняя Пэм Бонди возглавляет юридическое подразделение поддерживаемой Дональдом Трампом организации «Институт политики “Америка прежде всего”».

Подробнее о формировании новой администрации США — в материале «Ъ» «Американцы ждут подарков от Дональда Трампа».

Трамп Дональд