Дональд Трамп предложил своего адвоката Пэм Бонди на пост генпрокурора США

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о выдвижении бывшего прокурора Флориды Пэм Бонди в качестве претендента на должность генерального прокурора США, который также возглавляет Минюст. Об этом сообщило Reuters. В 2020 году госпожа Бонди была одним из адвокатов республиканца во время судебных разбирательств, связанных с импичментом.