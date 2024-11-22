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Залужный заявил о начале третьего мирового конфликта

Экс-главком ВСУ добавил, что у Киева «слишком много врагов».

Посол Украины в Британии Валерий Залужный выразил мнение, что «третья мировая война» уже началась.

Высказывание прозвучало в ходе мероприятия, которое организовало издание «Украинская правда».

«Мировая война, добро пожаловать — она началась», — сказал экс-главком ВСУ.

По его версии, об этом свидетельствует якобы «привлечение РФ военной помощи со стороны КНР, КНДР и Ирана».

Кроме того, Залужный, признал, что не понимает, способен ли Киев «одержать победу» без помощи союзников. Он также добавил, что Украины «слишком много врагов».

«Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война», — повторил Залужный.

Напомним, в среду Залужный впервые появился на публике в военной форме после долгого перерыва. Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников выразил мнение, что экс-главком Вооружённых сил Украины надевает военную форму, чтобы «воплотить свои фантазии в жизнь».