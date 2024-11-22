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Байден возмутился решением МУС об ордере на арест руководства Израиля

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда об ордере на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

Источник: РИА "Новости"

«Выдача МУС ордера на арест против руководства Израиля возмутительна. Позвольте мне прояснить еще раз: Израиль и (палестинское движение — ред.) ХАМАС не равны. Мы всегда будем стоять с Израилем против угроз его безопасности», — говорится в распространенном заявлении Байдена.

Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.

В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.

Байден Джо