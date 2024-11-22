Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений из-за эскалации ситуации вокруг Украины

В частности, поручил принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Олжасу Бектенову, руководителю Администрации президента Айбеку Дадебай, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.

Председатели палат Парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах.

«Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель — сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка. Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров», — написал Берик Уали на своей странице в сети Facebook.