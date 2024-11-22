Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений из-за эскалации ситуации вокруг Украины

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Олжасу Бектенову, руководителю Администрации президента Айбеку Дадебай, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.
Председатели палат Парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах.
«Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель — сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка. Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров», — написал Берик Уали на своей странице в сети Facebook.