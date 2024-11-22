Западные СМИ анализируют послание Путина об успешных испытаниях «Орешника»

Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник» — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Газета Washington Post пишет, что выступление Путина является предупреждением не только Вашингтону, но и другим западным союзникам Киева. Таким образом издание интерпретирует слова российского лидера о «действиях США и их сателлитов», от которых будет зависеть дальнейшее развертывание ракет средней и меньшей дальности.
Издание Forbes отмечает иронию, скрытую в попадании «загадочной» российской ракеты по цели в Днепропетровске, который называет «центром ракетной промышленности Украины».
Газета Wall Street Journal взяла комментарий у высокопоставленного представителя администрации США. «Это сигнал», — сказал собеседник издания, добавив, что в арсенале Москвы якобы мало ракет нового типа.
Французская газета Parisien пишет, что Путин делал заявление с «непроницаемым лицом». По мнению издания, российский лидер не оставил места для сомнений: Россия готова к любому сценарию развития конфликта с Украиной и ее союзниками.
Испанская газета Pais пишет, что Путин продемонстрировал большую уверенность в своем новом оружии. Издание отмечает его слова о том, что сегодня в мире нет средств противодействия. В публикации говорится, что телеобращение было предназначено «нации и всему миру». Издание также информирует читателей, что Oreshnik означает «лесной орех».
Многие западные СМИ обеспокоены из-за отсутствия данных о новейшем российском оружии. Немецкая газета Bild пишет о том, что информации о ракете «до сих пор нет», однако эксперты полагают, что она технически может быть оснащена ядерными боеголовками. При этом британская Metro утверждает, что в случае использования ядерных боеголовок реакции со стороны западных союзников Киева было бы гораздо больше.