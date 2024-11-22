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AP: запуск «Орешника» был сигналом Западу, а не Украине

Россия дала понять, что готова участвовать в соревновании по баллистическим ракетам средней дальности.

Источник: Аргументы и факты

Сигнал, поданный Россией посредством запуска новой ракеты «Орешник», должен быть воспринят Западом напрямую, считает директор военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Сэвилла.

По его словам, этот запуск является четким намеком на то, что Россия готова участвовать в соревновании по баллистическим ракетам средней дальности. Сэвилла подчеркивает, что это обращение не к Украине, а именно к Западу.

«На самом деле это сигнал Западу, а не Украине: “Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. Вы действительно хотите пойти на такой риск?”» — цитирует эксперта издание Associated Press.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ в ответ на атаки американским и британским оружием по территории России нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.