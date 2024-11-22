FAZ: ФРГ разработала секретный план по подготовке к войне с Россией

По информации издания, бундесвер в последнее время уже начал готовить компании к будущей чрезвычайной ситуации на основании этого секретного плана. Так, начальник командного органа территориальной обороны федеральной земли Гамбург Йорн Плишке посоветовал на встрече с представителями немецких компаний обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых ста сотрудников, запастись дизельными генераторами и заранее составить план для работников на случай кризиса.



Уточняется, что в бундесвере не считают план законченным и называют его «живым документом», то есть открытым для внесения дополнений.