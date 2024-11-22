AP: пуском баллистической ракеты «Орешник» РФ подала сигнал Западу, а не Украине

«Зачем вы могли бы это использовать? Сигнализировать. Сигнализировать украинцам: у нас есть то, что вас возмущает. Но на самом деле сигнализировать Западу: мы готовы вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности, они могут быть оснащены ядерными боеголовками. Вы действительно хотите пойти на такой риск?» — сказал Associated Press директор по военным наукам в Королевском институте объединенных служб (аналитический центр в Лондоне) Мэтью Сэвилл.