Кнайсль: США и Запад не могут перехватить новые гиперзвуковые ракеты РФ

Кнайсль подчеркнула, что в то время как администрация президента США Джо Байдена накапливает «взрывоопасное наследие ракет» для следующего президента, Россия продемонстрировала свои возможности, проведя комбинированный удар по целям на Украине с использованием новой гиперзвуковой ракеты средней дальности. Она отметила, что арсенал России оказался более внушительным, чем предполагали многие эксперты.
По мнению Кнайсль, подобный ответ России подчеркивает сложность текущей ситуации, особенно в контексте западных противоракетных систем, которые не способны справиться с новыми российскими технологиями.
«Ни США, ни другие страны в мире не обладают сейчас системами ПВО (противовоздушной обороны — прим. ТАСС), способными перехватить новые российские гиперзвуковые ракеты», — добавила она.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По его словам, ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в ответ на атаки американским и британским оружием по территории России.