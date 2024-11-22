Кнайсль: США и Запад не могут перехватить новые гиперзвуковые ракеты РФ

Кнайсль подчеркнула, что в то время как администрация президента США Джо Байдена накапливает «взрывоопасное наследие ракет» для следующего президента, Россия продемонстрировала свои возможности, проведя комбинированный удар по целям на Украине с использованием новой гиперзвуковой ракеты средней дальности. Она отметила, что арсенал России оказался более внушительным, чем предполагали многие эксперты.