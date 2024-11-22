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Кнайсль: США и Запад не могут перехватить новые гиперзвуковые ракеты РФ

Удар по Украине новейшей ракетой стал ответом России на многочисленные провокации со стороны НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин дал ответ на многочисленные провокации НАТО, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая теперь руководит центром G.O.R.K.I. при СПбГУ. В своем Telegram-канале она отметила, что США и Запад не способны перехватить новые российские гиперзвуковые ракеты.

Кнайсль подчеркнула, что в то время как администрация президента США Джо Байдена накапливает «взрывоопасное наследие ракет» для следующего президента, Россия продемонстрировала свои возможности, проведя комбинированный удар по целям на Украине с использованием новой гиперзвуковой ракеты средней дальности. Она отметила, что арсенал России оказался более внушительным, чем предполагали многие эксперты.

По мнению Кнайсль, подобный ответ России подчеркивает сложность текущей ситуации, особенно в контексте западных противоракетных систем, которые не способны справиться с новыми российскими технологиями.

«Ни США, ни другие страны в мире не обладают сейчас системами ПВО (противовоздушной обороны — прим. ТАСС), способными перехватить новые российские гиперзвуковые ракеты», — добавила она.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По его словам, ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в ответ на атаки американским и британским оружием по территории России.