США наложили санкции на приморские банки

«Примтеркомбанк», «Роял Кредит Банк» и «Примсоцбанк» внесены в санкционный список США. До этого санкции были введены против банка «Приморье» и Дальневосточного банка. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
Таким образом Штаты намерены пресечь попытки банков использовать международную финансовую систему для оплаты технологий и оборудования. В том числе — банковских структур из российских регионов. Всего — более ста организаций и физических лиц.
Среди должностных лиц в новых санкционных списках значатся первые заместители председателя Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Как сообщается, большинство новых подсанкционных банков уже предупредили, что для физических лиц никаких ограничений не возникнет. Все работает в прежнем режиме. Однако ряд банков советует обновить их приложения до последней версии.