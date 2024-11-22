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США наложили санкции на приморские банки

В новый список попали региональные кредитные организации, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

«Примтеркомбанк», «Роял Кредит Банк» и «Примсоцбанк» внесены в санкционный список США. До этого санкции были введены против банка «Приморье» и Дальневосточного банка. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Таким образом Штаты намерены пресечь попытки банков использовать международную финансовую систему для оплаты технологий и оборудования. В том числе — банковских структур из российских регионов. Всего — более ста организаций и физических лиц.

Среди должностных лиц в новых санкционных списках значатся первые заместители председателя Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

 Как сообщается, большинство новых подсанкционных банков уже предупредили, что для физических лиц никаких ограничений не возникнет. Все работает в прежнем режиме. Однако ряд банков советует обновить их приложения до последней версии.

санкции