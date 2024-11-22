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Ким Чен Ын заявил об опасности термоядерной войны с США

Обстановка на Корейском полуострове способна спровоцировать термоядерную войну. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Он добавил, что после переговоров с американской стороной КНДР удостоверилась во враждебной политике США.

Источник: Reuters

«Никогда еще стороны конфликта… не были в настолько опасной и острой конфронтации, которая в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну», — сказал северокорейский лидер на выставке вооружения в Пхеньяне (цитата по ТАСС).

Ким Чен Ын отметил, что Вашингтон нагнетает эскалацию путем развертывания своих стратегических средств и сил союзников, расширения системы военных блоков с правом коллективного использования ядерного оружия ради сдерживания КНДР.

Ранее источники Reuters заявили, что президент Джо Байден отказался от возражений против использования армией Украины американских ракет по целям в глубине территории РФ в ответ на предполагаемое участие в конфликте военных КНДР.

О том, что военные КНДР начали участвовать в боевых операциях вместе с российскими вооруженными силами, американский Госдепартамент заявил 12 ноября. Заместитель представителя Пентагона Сабина Сингх 19 ноября заявила, что Минобороны США не может подтвердить эти данные. Южнокорейская разведка говорила о переброске 10,9 тыс. солдат из Северной Кореи в Курскую область.

В России отрицают присутствие северокорейских солдат в зоне специальной военной операции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что информация о переброске солдат КНДР в Россию является «противоречивой». Президент Владимир Путин отметил, что снимки южнокорейской разведки — «вещь серьезная, и, если они есть, значит, они что-то отражают», однако назвал вопрос сотрудничества России и КНДР внутренним делом двух стран.