Ким Чен Ын заявил об опасности термоядерной войны с США

В России отрицают присутствие северокорейских солдат в зоне специальной военной операции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что информация о переброске солдат КНДР в Россию является «противоречивой». Президент Владимир Путин отметил, что снимки южнокорейской разведки — «вещь серьезная, и, если они есть, значит, они что-то отражают», однако назвал вопрос сотрудничества России и КНДР внутренним делом двух стран.