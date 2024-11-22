Новосибирцы получают 1,5 миллиона за службу на СВО

Не так давно в Правительстве Новосибирской области приняли решение об очередном повышении суммы региональной единовременной выплаты за заключение контракта на прохождение военной службы.
Раньше бойцы получали 600 000 единовременной выплаты, с 15 ноября 2024 года — 1 миллион 100 тысяч рублей. Вместе с федеральной выплатой в размере 400 тысяч сибиряки получают 1,5 миллиона.
В регионе действует около 40 различных мер поддержки для бойцов СВО. В частности, у новосибирцев есть возможность воспользоваться реабилитационным сертификатом. Он дает право на комплексную социальную, медицинскую и психологическую реабилитацию. По нему члены семьи участника СВО также могут получить медицинскую и психологическую помощь, а также получить направление на медицинскую экспертизу в первоочередном порядке. Благодаря сертификату бойцы также могут получить дополнительное профессиональное образование.
В Новосибирской области большое внимание уделяется социализации героев СВО по возвращении домой. Например, не так давно мужчине вручили автомобиль, чтобы он с семьей мог более мобильно улаживать дела. Андрей Травников также поручил провести мониторинг трудоустройства участников СВО.