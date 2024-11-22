Новосибирцы получают 1,5 миллиона за службу на СВО

В регионе действует около 40 различных мер поддержки для бойцов СВО. В частности, у новосибирцев есть возможность воспользоваться реабилитационным сертификатом. Он дает право на комплексную социальную, медицинскую и психологическую реабилитацию. По нему члены семьи участника СВО также могут получить медицинскую и психологическую помощь, а также получить направление на медицинскую экспертизу в первоочередном порядке. Благодаря сертификату бойцы также могут получить дополнительное профессиональное образование.