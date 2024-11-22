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Владимир Путин: «Региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера»

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он сообщил, что после того, как Украина нанесла удары по объектам западных регионов России, конфликт приобрел глобальный характер. Глава государства также заявил, что в случае эскалации конфликта Россия вынуждена будет применить оружие в отношении вражеских стран.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Слова президента прокомментировал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

«Сигнал, который дал наш национальный лидер, — не мера устрашения. Это предупреждение: Россия придерживается принципов гуманизма и конструктивного сосуществования, но готова дать отпор при любой попытке подорвать независимость нашего государства. Выступив с официальным обращением, Владимир Путин прежде всего показал всем нам, российским гражданам, что наше дело — правое. Победа будет за нами!» — отметил в своем Телеграм-канале Дмитрий Демешин.