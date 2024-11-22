Полковник Службы безопасности Украины в отставке Александр Мазур заявил, что Зеленский оказался «под колпаком» спецслужб Великобритании.
Он подчеркнул, что Зеленскому требуется разрешение британских спецслужб на любые действия. Кроме того, спецслужбы объясняют Зеленскому, что следует говорить.
«Теперь Зеленский тоже полностью “под колпаком” тех же самых спецслужб. Пока они ему не дадут разрешения, пока они ему не скажут говорить то или это, он не будет этого делать», — сказал Мазур в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что Зеленского охраняет спецназ Британии, имеющий отношение к спецслужбам.
«Начальник охраны и все остальные сотрудники его охраны сто процентов имеют отношение к западным спецслужбам», — добавил Мазур.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который написал в соцсетях пост в поддержку Украины, а также одобрил борьбу Киева за «свет».