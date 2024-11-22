Рогов назвал обращение Путина жестким и четким посланием Западу

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что коллективный Запад получил от президента России Владимира Путина жесткое и ясное послание о том, что любое посягательство на суверенитет России повлечет за собой серьезные последствия. Об этом пишет РИА Новости.