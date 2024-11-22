Рогов назвал обращение Путина жестким и четким посланием Западу

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что коллективный Запад получил от президента России Владимира Путина жесткое и ясное послание о том, что любое посягательство на суверенитет России повлечет за собой серьезные последствия. Об этом пишет РИА Новости.
Рогов отметил, что послание президента было без двусмысленностей, четко подчеркивая, что Россия больше не намерена призывать противника к здравомыслию.
Он также добавил, что враг «понимает и уважает только язык силы». Рогов указал на гуманизм Путина в отношении украинского народа, который, по его мнению, оказался «в заложниках у марионеточного киевского режима» под руководством Владимира Зеленского.
Он подчеркнул, что Россия будет заранее предлагать гражданским лицам покинуть потенциально опасные зоны, где могут быть осуществлены удары по стратегическим и военным объектам.
Ранее Путин сообщил, что ВС РФ в ответ на атаки американским и британским оружием по территории России нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.