С человека или с «квадрата»? Депутаты Закдумы обсудили вопрос о формировании тарифа за вывоз мусора

Председатель комитета по вопросам строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Александр Жорник обратил внимание на позицию УМВД по Хабаровскому краю о том, что обмен данными между ГИС ЖКХ и информационными системами МВД, который позволит получить доступ к актуальным сведениям о том, сколько граждан проживает в конкретной квартире или доме, еще не настроен. Кроме того, информация о регистрации в квартирах в настоящее время носит уведомительный характер, и даже при работе информационных систем сложно будет отследить число проживающих в так называемых «резиновых» квартирах, которые сдаются в наем.