С человека или с «квадрата»? Депутаты Закдумы обсудили вопрос о формировании тарифа за вывоз мусора

Сегодня в Хабаровском крае размер платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) определяется исходя из занимаемой жилой площади, однако не все жители согласны с такой нормой. Обращения граждан свидетельствуют о том, что многие считают справедливым расчет по количеству людей, «производящих» мусор. 19 ноября депутаты постоянного комитета Законодательной Думы края по вопросам строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса провели совещание, чтобы запустить процесс решения этого и других вопросов, связанных с обращением с ТКО в регионе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Совещание вел зампред постоянного комитета Анатолий Литвинчук. Кроме того, для обсуждения были приглашены представители краевых минЖКХ, минприроды, минпромторга и минэкономразвития, регионального управления МВД, а также научные сотрудники.
«Мы решили провести это совещание в связи с многочисленными обращениями граждан, которые считают не совсем корректным и справедливым начисление платы за вывоз ТКО, исходя из общей площади жилого помещения, а не исходя из количества проживающих в нем людей. Также поступает много вопросов, связанных с неблагоприятной экологической обстановкой в населенных пунктах, рядом с которыми расположены свалки мусора», — открыл совещание заместитель постоянного комитета Закдумы Хабаровского края по вопросам строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Анатолий Литвинчук.
Выслушав доклады депутатов, представителей краевых министерств, участники совещания пришли к выводу, что на данном этапе сложно с уверенностью сказать, какой способ расчета подойдет для всего региона.
Председатель комитета по вопросам строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Александр Жорник обратил внимание на позицию УМВД по Хабаровскому краю о том, что обмен данными между ГИС ЖКХ и информационными системами МВД, который позволит получить доступ к актуальным сведениям о том, сколько граждан проживает в конкретной квартире или доме, еще не настроен. Кроме того, информация о регистрации в квартирах в настоящее время носит уведомительный характер, и даже при работе информационных систем сложно будет отследить число проживающих в так называемых «резиновых» квартирах, которые сдаются в наем.
Некоторые депутаты высказали мнение, что в разных районах края способы начисления платы также могут быть разными исходя из интересов населения и сбалансированности краевого бюджета.
«В южных районах дома в сельской местности большие, по 300 — 400 “квадратов”. В северных — очень маленькие, потому что температурный режим не позволяет иметь большой дом: слишком дорого отапливать. Поэтому правительство должно либо принять методику расчета, либо определить политику взаимодействия с регоператором, чтобы поддержать в этой части бизнес, который заходит на территорию и работает. Если предпринимателю придется работать в убыток, мы должны будем предоставлять ему субсидию из средств краевого бюджета. И опять дополнительная нагрузка ложится на бюджет, а мы сейчас не можем этого позволить», — высказал точку зрения депутат Законодательной Думы 8-го созыва Валерий Постельник.
Депутаты предложили рассмотреть возможность запустить пилотный проект и ввести норматив из расчета проживающих граждан в нескольких районах края.
Кроме того, министерству экономического развития было предложено изучить вопрос внедрения новых технологий мусоропереработки с точки зрения краевой экономики и взаимодействия с бизнесом, после чего организовать круглый стол с приглашением всех заинтересованных сторон, депутатов разных уровней, представителей экспертного сообщества.
Участвовавшие в совещании депутаты единодушно выразили намерение добиться решения этого вопроса в интересах жителей региона, чтобы мусор вывозился и утилизировался своевременно.