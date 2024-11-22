FAZ: ФРГ создала секретный план по подготовке к конфликту с РФ

«В нём перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые особо нуждаются в охране по военным причинам Тогда Германия стала бы центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых следует переправить на восток…», — говорится в материале.