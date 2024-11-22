FAZ: ФРГ создала секретный план по подготовке к конфликту с РФ

Немецкие власти начали подготовку к крупномасштабному конфликту с Российской Федерацией, утверждается в публикации немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Газета напомнила, что в ФРГ разработан 1000-страничный «Оперативный план Германии». Почти всё содержание документа засекречено.
«В нём перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые особо нуждаются в охране по военным причинам Тогда Германия стала бы центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых следует переправить на восток…», — говорится в материале.
Кроме того, в публикации отмечается, что ВС ФРГ начали готовить компании к будущей ЧС на основании данного плана. В частности, немецкие фирмы получили совет от военных «обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых ста сотрудников». Помимо этого, бизнесменам следует запастись дизельными генераторами и подготовить план для сотрудников «на случай кризиса».
Ранее также сообщалось, что ВС ФРГ начнут подготовку гражданского персонала немецких предприятий к угрозе потенциального конфликта с РФ.