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В Красноярске побывал автор трудов о Нюрнбергском процессе Звягинцев

Он провел творческую встречу.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске побывал автор книг о Нюрнбергском процессе, известный писатель, историк и правовед Александр Звягинцев. Он провел встречу-лекцию с сибиряками. Ее организовала краевая прокуратура.

Александр Звягинцев более 45 лет проработал в органах прокуратуры, вышел в отставку в должности заместителя Генерального прокурора России, в которой состоял свыше 16 лет.

После службы посвятил себя глубоким историческим исследованиям. Он выпустил сотни статей, более 30 документальных и художественных книг, сценариев, пьес, десятки фильмов, является автором работ о судебной системе и истории прокуратуры.

Особое место в его литературно-исследовательской деятельности занимают труды о Нюрнбергском процессе. Более 50 лет он посвятил изучению истории главного суда XX века, рассказали в прокуратуре.

Слушателям Звягинцев рассказал о своих встречах с участниками трибунала, о том, как работал в архивах с документами.

«Нет такого топора, который мог бы обрубить нашу память… Главная цель всей моей деятельности — не допустить забвения, не дать забыть грядущим поколениям о преступлениях нацистского режима!» — сказал Звягинцев.

Послушать правоведа пришли почти полторы тысячи красноярцев.

Писал историк и художественную прозу, автор бестселлеров. Известен под псевдонимом Александр Ольгин.

Напомним, в Хакасии будут судить мужчину, обвиняемого в публичной реабилитации нацизма. 35-летний житель Каратузского района, находясь в следственном изоляторе Абакана, в мае 2024 года публично в присутствии других заключенных отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, одобрял преступления, установленные данным приговором, а также сообщал ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. За это по материалам УФСБ по Красноярскому краю в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

история