В Красноярске побывал автор трудов о Нюрнбергском процессе Звягинцев

Напомним, в Хакасии будут судить мужчину, обвиняемого в публичной реабилитации нацизма. 35-летний житель Каратузского района, находясь в следственном изоляторе Абакана, в мае 2024 года публично в присутствии других заключенных отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, одобрял преступления, установленные данным приговором, а также сообщал ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. За это по материалам УФСБ по Красноярскому краю в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).