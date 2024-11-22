FT узнала, что в Европе не ожидают капитуляции Украины с приходом Трампа

По данным собеседников агентства, в Москве исключают возможные крупные территориальные уступки и настаивают на том, чтобы Киев отказался от планов по вступлению в НАТО. При этом, сказали они, Россия может «в целом согласиться» на заморозку по линии фронта и отказаться от «небольших участков территории», которые российские военные контролируют в Харьковской и Николаевской областях.