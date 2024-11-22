FT узнала, что в Европе не ожидают капитуляции Украины с приходом Трампа

В Европе с осторожным оптимизмом смотрят на позицию избранного президента США Дональда Трампа относительно конфликта на Украине, пишет The Financial Times (FT).
«Трамп хочет решить эту проблему, но не любой ценой. Это не может быть капитуляция Украины», — сказал изданию неназванный высокопоставленный европейский чиновник.
«Критический» вопрос — как обеспечить выполнение такого соглашения, отмечает издание.
Кроме того, в окружении Трампа уверены, что для контроля соблюдения договоренностей не будут задействованы американские военные, а также «голубые каски» ООН, так как ситуация в Совете Безопасности организации зашла в тупик. На этом фоне появляется вариант, что обеспечивать контроль будут европейские силы.
Газета отмечает, что в отличие от Холодной войны сейчас у европейских политиков есть «право голоса» за столом переговоров и отправка войск будет возможна только при определенных условиях.
FT указывает, что Трамп также может пойти на предоставление Украине гарантий безопасности. Они могут не включать обязательства по принятию Украины в НАТО, но подразумевать «обещание вернуться в драку», если Москва нарушит условия сделки.
Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о намерении за сутки прекратить конфликт на Украине, Reuters сообщал со ссылкой на источники 20 ноября, что президент Владимир Путин открыт для обсуждения возможного соглашения о прекращении огня на Украине с Трампом.
По данным собеседников агентства, в Москве исключают возможные крупные территориальные уступки и настаивают на том, чтобы Киев отказался от планов по вступлению в НАТО. При этом, сказали они, Россия может «в целом согласиться» на заморозку по линии фронта и отказаться от «небольших участков территории», которые российские военные контролируют в Харьковской и Николаевской областях.
Комментируя данные Reuters, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президент неоднократно подчеркивал готовность к переговорам по Украине.