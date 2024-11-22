Выборы мэра перенесли в пригороде Екатеринбурга

Ранее ЕАН писал, что резиденция губернатора публично поддержит действующего мэра Евгения Писцова: его кандидатуру сначала рекомендуют конкурсной комиссии, а затем и депутатам местной думы. В то же время наблюдатели не считают позиции Писцова в Березовском непоколебимыми. Как заметил источник ЕАН в муниципалитете, мэру открыто противостоит нынешний созыв гордумы в лице спикера Алексея Горевого, за которым стоит крупный бизнесмен, депутат заксобрания Вячеслав Брозовский. Тот сам руководил Березовским во второй половине 2000-х и, как считается, по-прежнему имеет в округе большое влияние — не меньшее, чем Писцов.