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Выборы мэра перенесли в пригороде Екатеринбурга

Второй этап выборов на пост главы Березовского (Свердловская область) перенесен на 23—24 января 2025 года. Об этом заявил председатель комиссии, управляющий Южным управленческим округом Владимир Шауракс.

«Три депутата, являющиеся членами комиссии, подали ходатайства об уважительных причинах, в связи с которыми они не смогут принять участие в работе по отбору претендентов в конце ноября и в декабре», — передает «Коммерсант Урал».

В состав конкурсной комиссии входят восемь человек. Четыре от гордумы Березовского и четыре — от губернатора Евгения Куйвашева.

Ранее ЕАН писал, что резиденция губернатора публично поддержит действующего мэра Евгения Писцова: его кандидатуру сначала рекомендуют конкурсной комиссии, а затем и депутатам местной думы. В то же время наблюдатели не считают позиции Писцова в Березовском непоколебимыми. Как заметил источник ЕАН в муниципалитете, мэру открыто противостоит нынешний созыв гордумы в лице спикера Алексея Горевого, за которым стоит крупный бизнесмен, депутат заксобрания Вячеслав Брозовский. Тот сам руководил Березовским во второй половине 2000-х и, как считается, по-прежнему имеет в округе большое влияние — не меньшее, чем Писцов.

На пост главы города также претендуют юрист Андрей Еланцев, глава инвестиционного отдела администрации Юлия Маслакова, директор юридической компании Игорь Ненашев, руководители местных клиник Неля Пономарева и Светлана Очканова, местные жители Сергей Стецов, Алексей Дмитриев и Евгений Черемисин.