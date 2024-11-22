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Лукашенко поздравил муфтия Абу-Бекира Шабановича с 85-летием

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил председателя Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь муфтия Абу-Бекира Шабановича с 85-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

Источник: БЕЛТА

«Ваше многолетнее служение — убедительный пример верности своему призванию, любви к Всевышнему и Отечеству. Благодаря мудрости и справедливости Вы стали духовным лидером мусульманского объединения Беларуси и наставником для тысяч верующих», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что Абу-Бекир Шабанович своим неустанным трудом вносит достойный вклад в укрепление этноконфессионального согласия в стране, консолидацию общества на основе высоких нравственных ценностей и общечеловеческих идеалов добра.

Глава государства пожелал муфтию крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в его благородной миссии.

Лукашенко Александр