Лукашенко поздравил муфтия Абу-Бекира Шабановича с 85-летием

«Ваше многолетнее служение — убедительный пример верности своему призванию, любви к Всевышнему и Отечеству. Благодаря мудрости и справедливости Вы стали духовным лидером мусульманского объединения Беларуси и наставником для тысяч верующих», — говорится в поздравлении.