Авторы этого сценария считали, что в октябре 2024 года произойдет обострение конфликта, так как Россия может перебросить часть войск и ракет средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». В мае 2025 года НАТО подготовит меры сдерживания, что приведет к кульминации конфликта. Альянс перебросит на восточный фланг 300 тыс. военных, в том числе 30 тыс. немецких солдат.