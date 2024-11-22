Вячеслав Федорищев сделал ряд заявлений, связанных с ХК «Лада»

«Представителя болельщиков, которого они сами выберут, включим в наблюдательный совет ХК “Лада”, чтобы болельщики не только знали и понимали, какие решения принимаются по клубу и почему, но и имели возможность участвовать в судьбе “Лады”, — добавил губернатор.