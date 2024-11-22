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Вячеслав Федорищев сделал ряд заявлений, связанных с ХК «Лада»

В четверг, 21 ноября, губернатор Самарской области на встрече с болельщиками ХК «Лада» озвучил ряд решений, принятых по хоккейному клубу. В частности, он заявил о кадровых перестановках и о том, что команда будет играть в КХЛ.
Источник: РИА "Новости"

«Лада» будет играть в КХЛ. Мы будем делать все возможное, чтобы наша команда становилась сильнее, боролась за топовые позиции. Для этого создадим клубу необходимые условия, в том числе финансовые", — подчеркнул глава региона.

Также он заявил, что клубу будут искать новых спонсоров. Поддержка из региональной казны сохранится и будет существенной, но часть средств перенаправят на развитие массового спорта в Тольятти.

«Третье. В “Ладе” в ближайшее время будет назначен новый главный тренер. Перед ним будет поставлена задача, чтобы команда показывала успешную игру, боролась за более высокие места», — добавил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, он решил поменять руководство клуба. Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев покинет свою должность, а новый руководитель должен будет решить целый комплекс вопросов, выстроить эффективную финансовую работу, наладить контакт с болельщиками.

«Будут еще и другие кадровые решения», — пообещал он.

Одно из решений связано с просьбой болельщиков — ранее те попросили вернуть на домашних матчах «7 сектор» — возможность фанатам вместе активно поддерживать команду. Вопрос, как сообщил Вячеслав Федорищев, будет проработан новым гендиректором клуба.

«Представителя болельщиков, которого они сами выберут, включим в наблюдательный совет ХК “Лада”, чтобы болельщики не только знали и понимали, какие решения принимаются по клубу и почему, но и имели возможность участвовать в судьбе “Лады”, — добавил губернатор.

Помимо перечисленного, он пообещал взять в работу вопрос транспортной инфраструктуры: «Сделаем так, чтобы болельщикам было удобнее добираться до “Лада Арены”, комфортнее болеть за любимую команду. Это касается маршрутов городского транспорта, парковок».

На встрече с болельщиками обсуждались и другие вопросы, в том числе, связанные с развитием города. Глава региона заявил, что все они будут отработаны.