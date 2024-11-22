Юрий Слюсарь обещал бороться с «вопиющим безобразием» в транспорте Дона

В Ростовской области нужно готовить на федеральный уровень инициативы по развитию транспортной отрасли. Об этом в ходе выставки-форума «Транспорт России» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Он подчеркнул, что акцент нужно делать на грузовые и пассажирские перевозки.