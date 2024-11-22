Юрий Слюсарь обещал бороться с «вопиющим безобразием» в транспорте Дона

В Ростовской области нужно готовить на федеральный уровень инициативы по развитию транспортной отрасли. Об этом в ходе выставки-форума «Транспорт России» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Он подчеркнул, что акцент нужно делать на грузовые и пассажирские перевозки.
Глава региона рассказал о планах по расширению до шести полос федеральной трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Ростова. Это одно из наиболее узких мест, где сходятся потоки.
По словам Юрия Слюсаря, развитие транспортной отрасли Ростовской области станет одним из ключевых направлений работы регионального правительства. Он отметил, что в первые дни работы в регионе получил много отзывов в соцсетях о проблемах именно в этой сфере.
«Есть вопиющие случаи, когда транспорт не выходит на маршруты, графики движения не соблюдаются, а качество обслуживания пассажиров вызывает возмущение. Эти проблемы недопустимы и требуют немедленного решения», — отметил глава региона.