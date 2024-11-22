В Ташкенте прошла встреча Шавката Мирзиёева и Игоря Краснова — о чем говорили

Выразив уверенность, что национальный опыт Узбекистана может внести значительный вклад в деятельность правоохранительных структур на антикоррупционном треке и будет востребован на всем пространстве Содружества, глава российского надзорного ведомства сообщил, что на последнем заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции он предложил Директору Агентства по противодействию коррупции Республики полноправно присоединиться к работе Совета.