В Ташкенте прошла встреча Шавката Мирзиёева и Игоря Краснова — о чем говорили

В ходе встречи участники рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне.
Также обсуждались практические аспекты взаимодействия по линии генеральных прокуратур в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, киберпреступлениями, коррупцией и нелегальной миграцией, сотрудничества в области возврата преступных активов, внедрения искусственного интеллекта и цифровизации.
Вместе с тем отмечена необходимость налаживания тесного диалога, расширения контактов и обменов, проведения совместных мероприятий между органами прокуратуры двух стран.
По информации пресс-службы Генпрокуратуры РФ, Краснов проинформировал Президента Республики об озвученном в ходе переговоров со своим коллегой предложении активнее использовать практику проведения многосторонних международных мероприятий по наиболее актуальным направлениям надзорной деятельности, наращивать взаимодействие в образовательной сфере.
Игорь Краснов заявил о единстве взглядов относительно важности налаживания системного взаимодействия компетентных органов СНГ в совершенствовании методов борьбы с современными криминальными вызовами.
Выразив уверенность, что национальный опыт Узбекистана может внести значительный вклад в деятельность правоохранительных структур на антикоррупционном треке и будет востребован на всем пространстве Содружества, глава российского надзорного ведомства сообщил, что на последнем заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции он предложил Директору Агентства по противодействию коррупции Республики полноправно присоединиться к работе Совета.
Генпрокурор России также высоко оценил позицию узбекистанских партнеров, поддержавших российскую инициативу по разработке всеобъемлющей международной конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
«Участие России и Узбекистана в первом в мире глобальном международном договоре такого формата закрепит за нашими странами лидирующую роль в этой сфере», — заявил Игорь Краснов.
В завершение глава российской делегации выразил убежденность, что взаимодействие надзорных ведомств будет расширяться и в полной мере способствовать укреплению добрососедских отношений двух стран, а также пожелал Шавкату Мирзиёеву успехов в решении государственных задач, а народу Узбекистана — мира и процветания.