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В Ташкенте прошла встреча Шавката Мирзиёева и Игоря Краснова — о чем говорили

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, находящегося с рабочим визитом в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В ходе встречи участники рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне.

Также обсуждались практические аспекты взаимодействия по линии генеральных прокуратур в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, киберпреступлениями, коррупцией и нелегальной миграцией, сотрудничества в области возврата преступных активов, внедрения искусственного интеллекта и цифровизации.

Вместе с тем отмечена необходимость налаживания тесного диалога, расширения контактов и обменов, проведения совместных мероприятий между органами прокуратуры двух стран.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры РФ, Краснов проинформировал Президента Республики об озвученном в ходе переговоров со своим коллегой предложении активнее использовать практику проведения многосторонних международных мероприятий по наиболее актуальным направлениям надзорной деятельности, наращивать взаимодействие в образовательной сфере.

Игорь Краснов заявил о единстве взглядов относительно важности налаживания системного взаимодействия компетентных органов СНГ в совершенствовании методов борьбы с современными криминальными вызовами.

Выразив уверенность, что национальный опыт Узбекистана может внести значительный вклад в деятельность правоохранительных структур на антикоррупционном треке и будет востребован на всем пространстве Содружества, глава российского надзорного ведомства сообщил, что на последнем заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции он предложил Директору Агентства по противодействию коррупции Республики полноправно присоединиться к работе Совета.

Генпрокурор России также высоко оценил позицию узбекистанских партнеров, поддержавших российскую инициативу по разработке всеобъемлющей международной конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

«Участие России и Узбекистана в первом в мире глобальном международном договоре такого формата закрепит за нашими странами лидирующую роль в этой сфере», — заявил Игорь Краснов.

В завершение глава российской делегации выразил убежденность, что взаимодействие надзорных ведомств будет расширяться и в полной мере способствовать укреплению добрососедских отношений двух стран, а также пожелал Шавкату Мирзиёеву успехов в решении государственных задач, а народу Узбекистана — мира и процветания.

Шавкат Мирзиеев