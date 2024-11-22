Новый мэр Челябинска высказался об уборке тротуаров и дорог

— Я для себя не разделяю тротуар и дорогу в качестве очистки, — признался Алексей Лошкин накануне, 21 ноября. — Задачи, которые ставятся подрядным организациям, ставятся в одинаковой степени важности и к тротуарам, и к проезжим частям.
Он отметил, что по уборке проезжей части подрядчики справляются и в нормативные сроки укладываются.
— Я уделяю этому достаточное внимание, и когда были снегопады, объезжал дороги и собирал подрядчиков здесь, и продолжу этой работой заниматься, — заверил новый мэр. — Понятно, что экстремальные виды осадков, допустим, прошлого года, показали слабые места, где больше усилий со стороны подрядчиков требовалось. Ну и там была история, когда мы съездили на места складирования снега — там формировалась очерёдность. Из всех тех моментов мы сделали выводы над ошибками. Надеюсь, что в текущем зимнем сезоне у нас получится. Во всяком случае там, где мы видели, что у нас тонко, мы постарались подстраховаться.
Он сообщил, что в мэрии есть специальный чат, через который следит за работой всех дорожников.
— То есть получаю информацию и в части уборки, и в части вывоза снега, и в части уборки тротуаров, лотков придорожных, остановок общественного транспорта от мусора — вся эта работа для меня доступна круглосуточно, я за ней слежу, — отметил Алексей Лошкин. — Соответственно, на основе её анализа я даю распоряжения по направлению работы. И если я вижу, что где-то скопилась очередь на снегосвалку или случайно шлагбаум снегосвалки не открывается и машина стоит, я могу об этом сказать хоть ночью, позвонив курирующему заместителю. Проблем с этим нет.
По его словам, в последние несколько дней ему приходят от челябинцев обращения по скользким тротуарам.
— Сейчас переходный период, он самый сложный, — считает Алексей Лошкин. — Я точно так же хожу пешком и понимаю проблему, когда ночью минус, днём плюс, подтаивает, подмораживает… У нас нет такого количества дворников, которые бы могли разово удовлетворить потребности жителей во всех районах. Это тоже надо понимать. Особенности перепадов погоды в какой-то степени усложняют работу подрядчиков. Требую, чтобы применялась механическая очистка — у нас техника для этого есть, и ручной труд применяется. А там, где есть уже накаты, используем противогололёдные средства — соль и мелкий щебень.
Также Алексей Лошкин рассказал на пресс-конференции о кадровых перестановках в мэрии, о том, что планируется сделать на Кировке с серыми кубами — основой для светового потолка, а также об установке новых светящихся деревьев и экономии на этом.
Напомним, депутаты гордумы избрали Алексея Лошкина новым градоначальником 19 ноября. После этого в городе произошли первые кадровые перестановки. Так, 21 ноября заместителем мэра Челябинска по правовым и имущественным вопросам стал экс-сотрудник прокуратуры Александр Ермолаев. А глава Курчатовского района Сергей Антипов ушёл в отставку по собственному желанию.