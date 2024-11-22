Новый мэр Челябинска высказался об уборке тротуаров и дорог

— Я уделяю этому достаточное внимание, и когда были снегопады, объезжал дороги и собирал подрядчиков здесь, и продолжу этой работой заниматься, — заверил новый мэр. — Понятно, что экстремальные виды осадков, допустим, прошлого года, показали слабые места, где больше усилий со стороны подрядчиков требовалось. Ну и там была история, когда мы съездили на места складирования снега — там формировалась очерёдность. Из всех тех моментов мы сделали выводы над ошибками. Надеюсь, что в текущем зимнем сезоне у нас получится. Во всяком случае там, где мы видели, что у нас тонко, мы постарались подстраховаться.